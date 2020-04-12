Умер легендарный гонщик Стирлинг Мосс

Ему было 90 лет.

12 апреля скончался легендарный британский автогонщик сэр Стирлинг Мосс. Об этом пишет Daily Mail.

В последние годы экс-пилот Формулы 1 часто болел и проводил дни в своем доме в компании жены, в лондонском районе Мейфэйр.

"Он умер так, как жил - великолепно. Он просто устал, опустил голову и закрыл свои красивые глаза, и на этом все", - рассказала изданию его жена.

Сэра Стирлинга Мосса часто называют величайшим гонщиком в истории, который так и не стал чемпионом мира.

В 1990 году он был включён в Мировой зал славы автоспорта. За свою карьеру с 1951 по 1961 год он четырежды становился вице-чемпионом мира и одержал 16 побед в 67 Гран При.

Помимо Формулы 1 активно выступал в гонках на выносливость, выигрывал Mille Miglia и "24 часа Ле-Мана" в своем классе.