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Впервые в истории US Open может пройти при пустых трибунах

Появилась информация о возможных изменениях в проведении турнира.

Впервые в истории US Open может пройти при пустых трибунах
US Open
Фото: IBM

Глава АТР Андреа Гауденци в интервью итальянским СМИ дал понять, что расписание теннисного календаря и дальнейшая его судьба (при условии, что турниры все-таки можно будет возобновить летом) зависит от проведения Открытого чемпионата США.

По инсайдерской информации The Telegraph в Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) "отчаянно стремятся провести турнир", в том числе, и без зрителей.

Отметим, изначально турнир запланирован на 24 августа – 13 сентября.

При этом издание указывает о возможном сокращении штата USTA на более чем 50%, если US Open не состоится, ведь у американского мэйджора нет страховки на случай "инфекционных заболеваний", как, например, у Уимблдона.

Ранее появилась информация, что якобы в США рассматривают возможность перенести US Open на декабрь на корты Индиан-Уэллса.

Однако эта идея вряд ли заинтересует главного спонсора турнира - JP Morgan (банк Нью-Йорка), который хочет, чтобы турнир проходил в непосредственной близости от офисов компании.

В тоже время, телеканал ESPN потеряет большую часть телеаудитории, если US Open будет пересекаться в датах с более крупными соревнованиями, например, с NFL.

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