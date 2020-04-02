Теннисный турнир в Уимблдоне отменили впервые с 1945-го

Перенести турнир решено на период с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Один из главнейших теннисных турниров в мире - "Уимблдон" - отменен из-за пандемии коронавируса.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщили организаторы мероприятия, отметив, что приняли решение "с большим сожалением".

По словам организаторов, таким образом они последовали рекомендациям правительства Великобритании в связи с быстрым распространением болезни в стране.

Турнир в Уимблдоне отменен впервые с 1945 года. Теперь он должен пройти с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Вслед за этим решением женская и мужская теннисные ассоциация WTA и ATP отложили дату возобновления сезона с 7 июня до 13 июля. Турниры, которые следуют в расписании за 13 июля, пока собираются провести по плану, пишет Спортарена.

В то же время организаторы еще одного турнира Большого Шлема US Open объявили, что пока не намерены отменять соревнования. Об этом сообщает New York Post.

Уимблдонский турнир представляет собой международный культурный феномен. Его розыгрыши ежегодно транслируют 80 телевещательных компаний, в освещении турнира участвуют более 3000 теле-, радио- и газетных журналистов и фотографов, во время его проведения разворачивается действие ряда произведений художественной литературы и кинофильмов.

Ранее из-за пандемии COVID-19 организаторы теннисного турнира Roland Garros решили отложить его проведение с весны на осень.