В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
ГлавнаяСпорт

Футболист сборной Германии, нарушив карантин, попал в аварию на одном из автобанов

Жером Боатенг не пострадал.

Жером Боатенг на &quot;Октоберфесте-2019&quot;
Фото: EPA/UPG
Жером Боатенг на "Октоберфесте-2019"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Жером Боатенг, не справившись с управлением на скользкой трассе, попал в ДТП на одном из автобанов недалеко от Мюнхена.

Автомобиль 31-летнего уроженца Западного Берлина врезался в отбойник во время снегопада.

Отмечается, что автомобиль футболиста был оснащен летней резиной. Сам Боатенг не пострадал, но его транспортному средству был нанесен урон на 25 тыс евро.

На сегодняшний день чемпионат Германии временно приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня клубы Бундеслиги отложили возобновление сезона до 30 апреля.

По данным worldometers.info в Германии на 1 апреля зафиксировано 72 383 случая заражения короноварусом, из которых 788 привели к летальному исходу.

Добавим, что Германия не планирует скорейшего прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также