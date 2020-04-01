Футболист сборной Германии, нарушив карантин, попал в аварию на одном из автобанов

Фото: EPA/UPG Жером Боатенг на "Октоберфесте-2019"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Жером Боатенг, не справившись с управлением на скользкой трассе, попал в ДТП на одном из автобанов недалеко от Мюнхена.

Автомобиль 31-летнего уроженца Западного Берлина врезался в отбойник во время снегопада.

Отмечается, что автомобиль футболиста был оснащен летней резиной. Сам Боатенг не пострадал, но его транспортному средству был нанесен урон на 25 тыс евро.

На сегодняшний день чемпионат Германии временно приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня клубы Бундеслиги отложили возобновление сезона до 30 апреля.

По данным worldometers.info в Германии на 1 апреля зафиксировано 72 383 случая заражения короноварусом, из которых 788 привели к летальному исходу.

Добавим, что Германия не планирует скорейшего прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.