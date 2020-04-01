В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
ГлавнаяСпорт

УЕФА наказал 12 клубов за нарушение правил во время матчей плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Общая сумма штрафов составила почти 400 тыс. евро.

УЕФА наказал 12 клубов за нарушение правил во время матчей плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Фото: UEFA.com

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ряд клубов, которые принимали участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также 1/16 Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.

В частности, наказания были наложены за провокационные баннеры оскорбительного содержания, вывешенные фанатами, массовые беспорядки на трибунах, ответственность за поздний старт поединков, бросание файеров на поле, использование фанами лазерных указок, препятствование к доступу на стадион, а также нанесение репутации УЕФА.

Общая сумма штрафов составила 399 250 евро.

Клубы, понесшие финансовые наказания:

  • "Аякс" – 64 250
  • "Порту" – 63 000
  • "Айнтрахт" – 57 000
  • "Вольфсбург" – 49 250
  • "Бавария" – 40 000
  • "Мальмё" – 27 125
  • "Наполи" – 27 000
  • "Олимпиакос" – 24 000
  • "Црвена Звезда" – 15 625 (молодежная Лига)
  • "Барселона" и "Хетафе" – по 15 000
  • "Зальцбург" – 2 000
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также