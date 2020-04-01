УЕФА наказал 12 клубов за нарушение правил во время матчей плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ряд клубов, которые принимали участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также 1/16 Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.
В частности, наказания были наложены за провокационные баннеры оскорбительного содержания, вывешенные фанатами, массовые беспорядки на трибунах, ответственность за поздний старт поединков, бросание файеров на поле, использование фанами лазерных указок, препятствование к доступу на стадион, а также нанесение репутации УЕФА.
Общая сумма штрафов составила 399 250 евро.
Клубы, понесшие финансовые наказания:
- "Аякс" – 64 250
- "Порту" – 63 000
- "Айнтрахт" – 57 000
- "Вольфсбург" – 49 250
- "Бавария" – 40 000
- "Мальмё" – 27 125
- "Наполи" – 27 000
- "Олимпиакос" – 24 000
- "Црвена Звезда" – 15 625 (молодежная Лига)
- "Барселона" и "Хетафе" – по 15 000
- "Зальцбург" – 2 000