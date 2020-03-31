Моуриньо назвал символическую команду футболистов, которых тренировал

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо составил свою символическую сборную из футболистов, которых он когда-либо тренировал, информирует journalist.today.

Отметим, что португальский специалист успел поработать во многих великих клубах – "Бенфике", "Порту", "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Именно самым плодотворным временем в тренерской карьере "Особенного" было время, проведенное в клубе из Западного Лондона, с которым Моуриньо выиграл 3 титула чемпиона Английской Премьер-Лиги, Кубок Англии, дважды - Кубок Футбольной лиги и Суперкубок страны.

И не удивительно, что Жозе включил в свой состав сразу восемь игроков из этой команды.

Интересно, что в символической сборной Моуриньо не оказалось футболистов "Манчестер Юнайтед", которых он тренировал в период с 2016 по 2018 год.

Символическая сборная Моуриньо выглядит следующим образом:

Вратарь: Петр Чех (Челси);

Защитники: Хавьер Дзанетти (Интер), Джон Терри (Челси), Рикарду Карвальо (Порту, Челси, Реал), Вильям Галлас (Челси);

Полузащитники: Клод Макелеле (Челси), Фрэнк Лампард (Челси), Месут Озил (Реал);

Нападающие: Криштиану Роналду (Реал), Дидье Дрогба (Челси), Эден Азар (Челси).