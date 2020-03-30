Команда Формулы-1 "Ред Булл" хотела специально заразить своих пилотов коронавирусом

Спортивный консультант команды Формулы-1 - "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что хотел организовать сбор всех пилотов системы "Ред Булл", включая пилотов дочерней команды "Торо Россо" - Макса Ферстаппена, Алекса Элбона, Даниила Квята и Пьера Гасли, и специально заразить их коронавирусом.

Впрочем, такая идея ожидаемо не нашла поддержку в команде.

"У меня четверо пилотов в Формуле и то ли восемь, то ли десять юниоров, – цитирует интервью телеканалу ORF Motorsport. – И у меня появилась идея организовать лагерь, где они могли бы проводить время без гонок. И это было бы идеальное время, чтобы они заболели. Они все молодые здоровые парни. Так что, когда гонки начнутся, они уже будут хорошо подготовлены к, пожалуй, самому тяжелому чемпионату в истории.

К сожалению, идею приняли холодно".

При этом 76-летний Марко продолжает называть угрозу коронавируса переоцененной. Сам спортивный консультант Red Bull ранее признавался, что считает себя самого переболевшим этим вирусом еще в феврале.

Ранее Формула-1 отменила первые 8 гонок сезона-2020.