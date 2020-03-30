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Некоторые клубы Украинской Премьер-лиги отказываются платить игрокам, - высокопоставленный сотрудник УАФ

УПЛ приостановил чемпионат.

Некоторые клубы Украинской Премьер-лиги отказываются платить игрокам, - высокопоставленный сотрудник УАФ
Мирон Маркевич
Фото: dnipro.ua

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич заявил, что в руководстве некоторых клубов Украинской Премьер-лиге рассматриваются планы не выплачивать игрокам зарплаты из-за того, что клубы несут убытки, вызванные пандемией коронавируса.

"Нужно, чтобы президенты клубов собрались, обсудили. Очевидно, что уже есть убытки. Некоторые готовы платить игрокам, некоторые, я знаю, не хотят платить", - цитирует Маркевича sport.ua.

При этом функционер надеется, что сезон в стране все же удастся доиграть, несмотря на пандемию COVID-19.

"Давайте еще подождем месяц. Посмотрим, какая ситуация у нас в стране сложится. Хочется, чтобы чемпионат доиграли. Есть много позиций, которые не определены - второе место, кто вылетит. Хочется доиграть, но не от нас зависит", - подчеркнул Маркевич.

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