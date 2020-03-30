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В Кропивницком закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у водителя

Всего в Кировоградской области сообщали о 4 случаях заболевания COVID-19. 

Фото: facebook.com/krrada.official

В Кропивницком с 30 марта временно закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у одного из водителей. Об этом сообщили на странице городского совета в Facebook.

"Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирусом", - говорится в сообщении.

Врачи предприятия, которые непосредственно контактировали с больным, будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке будет продолжаться проверка на соблюдение санитарных норм.

О дальнейшей работе предприятия и функционировании маршрутов сообщат дополнительно. 

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Кировоградской области было зафиксировано 4 случая COVID-19. 28 марта эта область была единственной, в которой не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни. 

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