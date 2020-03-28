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​Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек

Случаи заражения есть во всех регионах, кроме Кировоградской области.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 311. За сутки их число увеличилось на 93 человека.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Зафиксированы восемь летальных случаев, пять человек выздоровели.

Фото: ЦГЗ

Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах, кроме Кировоградской области:

  • Винницкая область - 16 случаев;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 7 случаев;
  • Донецкая область - 2 случая;
  • Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 10 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
  • м. Киев - 74 случая;
  • Киевская область - 41 случай;
  • Львовская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Николаевская область - 1 случай;
  • Одесская область - 6 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
  • Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 1 случай
  • Черновицкая область - 47 случаев (1 летальный, 5 выздоровлений);
  • Черкасская область - 3 случая;
  • Черниговская область - 1 случай.

В Крыму, по данным оккупационных властей, зарегистрировали минимум 14 случаев болезни.

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