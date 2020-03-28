​Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 311. За сутки их число увеличилось на 93 человека.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Зафиксированы восемь летальных случаев, пять человек выздоровели.
Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах, кроме Кировоградской области:
- Винницкая область - 16 случаев;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 7 случаев;
- Донецкая область - 2 случая;
- Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 10 случаев;
- Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
- м. Киев - 74 случая;
- Киевская область - 41 случай;
- Львовская область - 5 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Николаевская область - 1 случай;
- Одесская область - 6 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
- Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай
- Черновицкая область - 47 случаев (1 летальный, 5 выздоровлений);
- Черкасская область - 3 случая;
- Черниговская область - 1 случай.
В Крыму, по данным оккупационных властей, зарегистрировали минимум 14 случаев болезни.