​Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек

Случаи заражения есть во всех регионах, кроме Кировоградской области.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 311. За сутки их число увеличилось на 93 человека.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Зафиксированы восемь летальных случаев, пять человек выздоровели.

Фото: ЦГЗ

Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах, кроме Кировоградской области:

Винницкая область - 16 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 7 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 10 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев - 74 случая;

Киевская область - 41 случай;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Николаевская область - 1 случай;

Одесская область - 6 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)

Сумская область - 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай

Черновицкая область - 47 случаев (1 летальный, 5 выздоровлений);

Черкасская область - 3 случая;

Черниговская область - 1 случай.

В Крыму, по данным оккупационных властей, зарегистрировали минимум 14 случаев болезни.