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Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус - такие же покупали для Киева

Первая партия тестов имела чувствительность только 30% при необходимых 80%. 

Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус - такие же покупали для Киева
Фото: uazmi.org

Испания вернула партию экспресс-тестов на коронавирус китайской компании-производителю Shengzhen Bioeasy Biotechnology. По словам испанских органов здравоохранения, они оказались ненадежными, пишет El Pais

Испанские микробиологи обнаружили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30% при необходимом минимуме 80%.

Как пишет "Европейская правда", 10 марта о покупке партии тестов этой же компании сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Закупленные экспресс-тесты должны были направить в 7 базовых больниц для пациентов с подозрением на COVID-19

Испания закупила 640 000 таких тестов, они были поставлены 23 марта. Четыре больницы в Мадриде обнаружили, что первая партия тестов давала негативный результат у тех пациентов, у которых наличие коронавируса уже было подтверждено. 

Фото: eurointegration.com.ua

Посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, а компания не входит в список квалифицированных поставщиков, которые КНР передала Испании. 

Представители производителя сообщили, что заменят некоторые наборы для тестов и заявили, что неверный результат може быть из-за неудачного забора проб или неправильного использования. 

Напомним, 24 марта в Киеве из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирусную болезнь. После прилета из Бельгии у нее обнаружили повышенную температуру, она сдала экспресс-тест на коронавирус, его результат оказался положительным.

После госпитализации в Александровскую больницу быстрый тест показал негативный результат, после чего ее перевели в клиническую больницу №4. Там 24 марта ей сделали два теста: в час ночи (негативный результат) и в 11 часов утра (положительный результат). Было установлено подозрение на COVI-19 .

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