"Барселона" в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату до 70%, - СМИ

Совет директоров "Барселоны" на дистанционном заседании обсудил меры, которые должны быть применены для минимизации экономического воздействия кризиса коронавируса на деятельность клуба, а также действия, предпринимаемые "блаугранас" с властями с целью максимально возможного предотвращения распространения заболевания, сообщается на официальном сайте "Барселоны".

В частности, в заявлении говорится, что клуб, пользуясь нормами закона о чрезвычайной ситуации в стране, сокращает всему персоналу, а также игрокам первой команды зарплату.

Инициативы руководства "Барселоны" будут рассмотрены в министерстве труда правительства Каталонии после того, как клуб поделится всеми аспектами, касающимися этих мер, и их масштабами со всеми сотрудниками, отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что клуб вел с футболистами (а также баскетбольной, гандбольной и другим спортивными командами "Барселоны") переговоры об уменьшении зарплат, но договориться не удалось.

В такой ситуации руководство сократило зарплаты в одностороннем порядке. Ожидается, что сокращение на время до завершения чрезвычайной ситуации составит до 70%, сообщает sport.ua, ссылаясь на Marca.