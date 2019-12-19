Лионелю Месси так и не удалось разорвать плотную опеку соперника

В испанской Примере состоялся пропущенный матч 10-го тура, в котором встречались лидеры текущего розыгрыша Ла Лиги – "Барселона" и "Реал".

Матч на "Ноу Камп" прошел без голов – 0:0.

Впервые с 23 ноября 2002 года в Эль Классико команды не смогли забить, чем очень всех удивили.

Проблемы с составом испытывали оба клуба.

Маховик поединка так и не смог раскрутиться.

"Реал" попытался исключить из "рациона" "блаугранас" быстрый переход от обороны к атаке. Считанное количество раз Лионелю Месси удавалось разогнать атаку "Барселоны" и тут же у ворот Тибо Куртуа возникала опасность.

Временами "Реал" имел значительное преимущество, на несколько минут закрывал хозяев на их половине поля, и, в итоге, превзошел "Барселону" по ударам по воротам.

Однако по-настоящему качественных голевых моментов создали больше хозяева.

В целом, можно констатировать абсолютное равенство команд.

В чемпионате продолжается двоевластие.

Обзор поединка "Барселона" - "Реал" - на сайте вещателя Ла Лиги.