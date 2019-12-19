В полуфинале решающий гол "красные" забили в компенсированное время.

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира в Катаре встречались победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ мексиканский клуб "Монтеррей" и сильнейший клуб Европы – "Ливерпуль".

Для подопечных Юргена Клоппа матч сложился непросто. В первую очередь из –за больших кадровых проблем, а также решения коуча провести ротацию состава.

В результате, в центр обороны были поставлены Джордан Хендерсон и Джо Гомес, а Роберто Фирмино и Садио Мане остались "на лавке".

Тем не менее, "Ливерпуль" довольно быстро счет открыл усилиями Наби Кейта (12-я минута) – 1:0.

Однако уже через 2 минуты мексиканцы воспользовались несогласованными действиями обороны "красных" и восстановили равновесие в счете – 1:1.

В заключительной части поединка Клоппу все же пришлось выпустить на поле Мане и Фирмино, и Роберто на 90+1 минуте лишил возможности "Монтеррей" перевести игру к дополнительному времени, а, может, и к пенальти – 2:1.

"Ливерпуль" в главном матче турнира в субботу сыграет с бразильским "Фламенго", обыгравшим накануне аравийский "Аль-Хиляль" - 3:1.