Предпоследний круг стал роковым для 12 спортсменок.

Заключительный день 5-го этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Брисбене (Австралия) ознаменовался эффектным завалом в женском омниуме.

На предпоследнем круге гонки две велогонщицы зацепились колесами.

В аварию попали 12 спортсменок.

В итоге, первенствовала Дженнифер Валенте из США (139 очков), канадка Эллисон Беверидж завоевала серебро (127), замкнула тройку лидеров новозеландская гонщица Холли Эдмондстон (100).