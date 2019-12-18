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Федерер попал в число номинантов на звание самого стильного мужчины десятилетия

Не теннисом едины.

Федерер попал в число номинантов на звание самого стильного мужчины десятилетия
Роджер Федерер
Фото: tennisworldusa.org

Экс-первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер был включен в список претендентов на титул самого стильного мужчины десятилетия. 

Победителя в этой номинации определяет журнал GQ.

Федерера ждет конкуренция со стороны многих знаменитостей, включая баскетболиста НБА Леброна Джеймса, бывшей звезды футбола Дэвида Бекхэма, певца Джастина Бибера и других. 

В общей сложности в список попали 16 человек.

Примечательно, что издание признало швейцарского теннисиста самым стильным мужчиной 2016 года.

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