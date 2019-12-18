Экс-первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер был включен в список претендентов на титул самого стильного мужчины десятилетия.

Победителя в этой номинации определяет журнал GQ.

Федерера ждет конкуренция со стороны многих знаменитостей, включая баскетболиста НБА Леброна Джеймса, бывшей звезды футбола Дэвида Бекхэма, певца Джастина Бибера и других.

В общей сложности в список попали 16 человек.

Примечательно, что издание признало швейцарского теннисиста самым стильным мужчиной 2016 года.