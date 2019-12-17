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Сборная Украины U-20 получила призовые за победу на молодежном Чемпионате мира

1 млн долл. на всех.

Сборная Украины U-20 получила призовые за победу на молодежном Чемпионате мира
Фото: facebook.com

За победу на молодежном Чемпионате мира по футболу сборная Украины U-20 получила от Украинской ассоциации футбола (УАФ) 1 млн долл. премиальных на команду, сообщает sportarena.com.

Изначально планировалось, что размер премиальных будет в три раза меньше, однако он был увеличен благодаря владельцу "Ворсклы" Константину Жеваго.

Напомним, в финале молодежного Мундиаля команда Александра Петракова победила Южную Корею (3:1) благодаря дублю Владислава Супряги и голу Георгия Цитаишвили.

По итогам турнира трое игроков сборной Украины выиграли индивидуальные награды: Андрей Лунин был признан лучшим вратарем турнира, Сергей Булеца стал обладателем Серебряного мяча, а Даниил Сикан - Серебряной бутсы.

Для Украины победа на молодежном Чемпионате мира стала первой в истории.

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