Финал Кубка Украины по футболу впервые пройдет в Тернополе

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил Тернопольский городской стадион местом проведения финала Кубка Украины-2019/2020.

Как информирует пресс-служба УАФ, 16 декабря исполком подтвердил свое предыдущее решение от 14 октября.

"Таким образом, финал турнира состоится в Тернополе, на городском стадионе. Соответствующие гарантии по подготовке инфраструктуры арены уже предоставили представители властных структур - мэр города и председатель ОГА", - говорится в сообщении.

Резервным стадионом финального матча определена "Арена Львов".

Городской стадион Тернополя реконструировали в 2012-м. Сейчас он рассчитан на 15 тысяч зрителей. Для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить основные проблемы: недостаточное освещение, несоответствие стандартам вип-ложи и медиа-зоны, отсутствие условий для телетрансляции.

Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года.