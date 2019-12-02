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Чиновник Тернопольской райадминистрации попался на взятке

Чиновник требовал взятку за утверждение строительных паспортов застройки.

Чиновник Тернопольской райадминистрации попался на взятке
Фото: npu.gov.ua

Сегодня, 2 декабря правоохранители задержали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации во время получения части взятки. Об этом сообщает пресс-центр нацполиции.

Установлено, что чиновник требовал от гражданина взятку за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ. Гражданин должен был передать чиновнику 4200 долларов «вознаграждения».

Правоохранители задокументировали факт передачи и получения части взятки -1500 долларов, которые они изъяли в служебном кабинете чиновника.

Действия должностного лица подпадают под признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Напомним, в ноябре ГБР поймало работников СБУ на взятках за обещания не давать ход некоторым делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен. Деньги переводились на счета благотворительного фонда, после чего, они перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия.

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