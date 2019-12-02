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Осенью в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов

Осень в этом году стала второй самой тёплой за 139 лет.

Осенью в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов
Фото: Макс Требухов

За осень 2019 года в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов. Средняя температура воздуха этой осени составила 10,5 градусов тепла, это на 2,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

Таким образом осень-2019 заняла вторую позицию после осени 1923 года.

Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 22 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 9,7 градусов мороза, а теплее всего - 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 31,3 градусов тепла.

Осадков осенью в Киеве выпало 63 мм, что соответствует лишь 47% климатической нормы. Нынешняя осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор осадков наблюдался каждый месяц.

Напомним, по данным ООН, последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества.

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