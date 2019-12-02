"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года

В целом на модернизацию и на покупку новых вагонов перевозчик планирует потратить более миллиарда.

АО "Укрзализныця" в 2020 году намерена модернизировать и приобретать вагоны на средства от повышения тарифов пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, планируется купить 26 вагонов на сумму 600 млн грн, а также модернизировать 40 вагонов на сумму 500 млн грн. Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы - около 700 млн грн - компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров.

В "Укрзализныце" отметили, что повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

"Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+64%), запасные части к вагонам (+35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок", - сказано в сообщении.

Перевозчик прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" запланировала на 2020 год продление европейской колеи до станции "Скнилов" во Львове. Сейчас она заканчивается на станции "Мостиска 1" возле границы с Польшей.