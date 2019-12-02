Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Война иллюзий
Война иллюзий
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года

В целом на модернизацию и на покупку новых вагонов перевозчик планирует потратить более миллиарда.

"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" в 2020 году намерена  модернизировать и приобретать вагоны на средства от повышения тарифов пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, планируется купить 26 вагонов на сумму 600 млн грн, а также модернизировать  40 вагонов на сумму 500 млн грн. Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы - около 700 млн грн - компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров.

В "Укрзализныце" отметили, что повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

"Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+64%), запасные части к вагонам (+35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок", - сказано в сообщении.

Перевозчик прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" запланировала на 2020 год продление европейской колеи до станции "Скнилов" во Львове. Сейчас она заканчивается на станции "Мостиска 1" возле границы с Польшей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также