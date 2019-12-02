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Во вторник в Украине ожидается снег и гололед

В Киеве будет до +1. 

Во вторник в Украине ожидается снег и гололед
Фото: EPA/UPG

На большей части территорий Украины 3 декабря выпадет мокрый снег, ожидается гололед.

3 декабря в Киеве облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем -1…+1 градус, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, кое-где метель. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.

На севере Украины облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью умеренный снег, местами сильный снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, кое-где метель, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.На юге Украины облачно, ночью мокрый снег, местами гололед, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно, ночью мокрый снег, местами гололед, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Ялте ночью мокрый снег, днем дождь. Температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Напомним, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий на большей части Украины. Отмечалось, что это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Источник: "Українські новини"
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