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В воскресенье в Киеве прогнозируют мокрый снег

Похолодает до -3 градусов.

В воскресенье в Киеве прогнозируют мокрый снег
Фото: Макс Требухов

1 декабря в Киеве переменная, ночью и утром местами небольшой мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1..-3 и днем -1..-1 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе переменная облачность, ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью -1..-7 градусов, днем +3..-3 градусов.

В Карпатах ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -8..-13 градусов, днем -2..-7 градусов.

В Моршине ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -3..-5 градусов, днем -1..+1 градус.

В Трускавце ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -2..-4 градуса, днем -1..+1 градус.

В Сваляве ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1..-3 градуса, днем 0..+2 градуса.

На Севере переменная облачность, ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0..-6 градусов, днем -2..+3 градуса, в Сумской -4..+1 градус.

В Центре переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0..-6 градусов, днем -2..+3 градуса, Кировоградской и Днепропетровской -1..+4 градуса.

На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2..- 4 градуса, днем -2..+3 градуса, в Донецкой области -1..+4 градуса.

На Юге переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2..- 3 градусов, днем 0..+6 градусов, в Одесской области +2..+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0..+5 градусов, днем +2..+7 градусов.

В Ялте ночью и утром дождь, днем без осадков, температура ночью +2..+4 градусов, днем +4..+6 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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