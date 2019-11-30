В Киеве на Русановке, по адресу ул. Энтузиастов 11, в ночь на 30 ноября двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". Об этом сообщает "Эспрессо".
Пострадавших нет.
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По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого вывели из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма, пока неизвестна.
На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.
Обновление 10:45. Правоохранители подтвердили кражу денег из отделения "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева. Сумма ущерба еще устанавливается.
"По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат. Оттуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали", - говорится в сообщении на сайте столичной полиции.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители разыскивают подозреваемых в нападении.