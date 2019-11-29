Жертв и пострадавших нет.

В Киеве случился пожар на территории Института отоларингологии на ул. Зоологическая, 3-Б. Возгорание произошло в отдельно расположенном двухэтажном здании на первом этаже.

Как сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook, сообщение о пожаре поступило в 10:49, а уже в 11:38 огонь ликвидировали.

Отмечается, что площадь пожара составила 30 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv В Киеве произошел пожар на территории института отоларингологии

"На месте работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС в Киеве", - уточнили спасатели.

facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, 29 октября произошел пожар в киевской больнице скорой помощи. Возгорание возникло на третьем этаже в одном из кабинетов - там загорелась мебель. Спасатели проводили эвакуацию персонала и пациентов.