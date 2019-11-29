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Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Противник обстреливал позиции ООС из гранатометов, стрелкового оружия и РПГ.

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет
Фото: стоп-кадр видео

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили 4 обстрела: неподалеку Новолуганского и Шумов - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Троицкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Майорска - из гранатометов и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Березового - из стрелкового оружия, у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, в районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Водяного, что на Приазовье – из станковых противотанковых гранатометов.

"Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - отметили в штабе.

Напомним, 28 ноября на Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения гражданам с детьми. Кроме того, упростилась процедура перемещения товаров через КПВВ.

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