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САП просит арестовать Альперина с залогом 280 млн гривен

Суд, вероятнее всего, состоится в пятницу 29 ноября.

САП просит арестовать Альперина с залогом 280 млн гривен
Фото: on.od.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать бизнесмена Вадима Альперина и назначить залог в 280 млн гривен. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".

"Арест и залог 280 млн", - сказал он.

По его словам, ходатайство подано в Высший антикоррупционный суд, но пока еще не определен судья, который будет рассматривать меру пресечения.

Суд, вероятнее всего, состоится в пятницу 29 ноября.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.

Альперину удалось скрыться.

27 ноября адвокат Альперина уверял, что разыскивать его нет никакой необходимости.

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Источник: "Украинские новости"
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