НАБУ задержало 10 человек за схемы на Киевской таможне (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро 26 ноября пришли с обыском в дом заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского.

"В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока точно не могу сказать, в рамках какого дела. Но уверен, что за короткое время безосновательность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать из СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз", - написал Тупальский в фейсбуке.

Как добавили в "Украинской правде" со ссылкой на собственный источник, у замглавы Киевской таможни не только провели обыск, но и задержали его. Сообщается также, что это дело связано с "одним из самых известных контрабандистов Украины", одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который подозревается в даче детективам НАБУ взятки в размере $800 000.

Обновление 13:00. Пресс-служба НАБУ сообщила, что во вторник были задержаны 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля.

Им вменяют ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

Сам Тупальский заявил, что обыски проводятся у сотрудников Киевской таможни в рамках "известного" дела двухлетней давности.

В октябре 2017 года на депозитных счетах Киевской таможни арестовали 450 млн грн в рамках дела о минимизации таможенных платежей.

В НАБУ тогда сообщали, что ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны, но потом в судах добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

В ноябре 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тыс за закрытие этого дела. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту" предъявлено подозрение. При этом на тот момент генпрокурор Юрий Луценко в Facebook прямо указал имя Альперина

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Фото: Скриншот видео Вадим Альперин

В декабре Альперин вышел под залог в 21 млн гривен. Летом 2018 года ГПУ и НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Вадима Альперина в даче взятки сотруднику бюро.

В августе 2019 НАБУ обвинило Юрия Луценко в необоснованной смене подследственности уголовного производства, которое связано с компаниями Альперина.