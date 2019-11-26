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​Судья из Новоукраинки погиб во время пожара

Пожар могло повлечь курение в постели.

​Судья из Новоукраинки погиб во время пожара
Фото: novoukr-pravda.at.ua

В городе Новоукраинка Кировоградской области на пожаре погиб судья.

Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Новоукраинке в жилом доме спасателями после пожара был обнаружен труп мужчины, 1973 года рождения, работал судьей местного суда.

По предварительным данным, смерть наступила из-за удушения угарным газом. Пожар могло повлечь курение в постели.

Начато досудебное расследование. Проверяют другие версии.

По данным кропивницкого издания CBN, погибший - судья Новоукраинского райсуда Владимир Шепетько.

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