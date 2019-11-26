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И.о. главы Одесской таможни подожгли автомобиль

Неизвестный пробрался на закрытую стоянку и бросил в машину бутылку с горючей смесью. 

И.о. главы Одесской таможни подожгли автомобиль
Фото: Facebook Max Nefyodov

Неизвестный поджег автомобиль Skoda Octavia семьи и.о. главы Одесской таможни Игоря Резника, стоящий на закрытой стоянке. Он перелез через забор и кинул в машину бутылку с горючей смесью, сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой с их схемами", - написал Нефьодов.

В качестве примера он привел задержание в Одессе контейнера с контрабандной продукцией Apple и Sony, стоимость которой составила 300 000 долларов. Также был составлен протокол на 5.7 млн гривен относительно 4 новых автомобилей BMW. 

В Одессе сожгли авто и.о. главы таможни
Фото: Facebook Max Nefyodov
В Одессе сожгли авто и.о. главы таможни

Фото: Facebook Max Nefyodov

Напомним, в октябре 2019 в Одесской области подожгли автомобиль чиновника таможенного поста "Черноморский". Пламя перекинулось на соседний автофургон, в котором находился единственный на Одесской таможни рентгеновский сканер проверки грузов.

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