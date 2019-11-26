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​На станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалатор

Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров на выход со станции.

​На станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалатор
Фото: Александр Рудоманов

На станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалатор, из-за этого ее пришлось закрыть на вход.

Об этом говорится в фейсбуке метрополитена.

Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров на выход со станции.

"Арсенальная" - самая глубокая станция в Киеве, она соединяется с наземным вестибюлем трехленточным двохмаршевым эскалатором.

Она находится в центре Киева недалеко от правительственного квартала.

Напомним, что с октября 2018 года на "Арсенальной" начали 15-месячный поочередный капитальный ремонт эскалаторов. Его планируют завершить в феврале 2020 года.

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