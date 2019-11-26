За сутки на Донбассе произошло 8 обстрелов

За сутки 25 ноября противник 8 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь и ранений среди военных Операции Объединенных сил не зафиксировали, но во время прогулки со своим ребенком была ранена мирная жительница.

По данным на странице штаба ООС в Facebook, оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм, разных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела - возле Старогнатовки (со стрелкового оружия и автоматических гранатометов) и Марьинки (со стрелкового оружия). 6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе "Север": дважды неподалеку Луганского (из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов), возле Троицкого (из СПГ, пулеметов и другого стрелкового оружия); неподалеку Крымского и возле Новолуганского и Зайцевого", - уточнили в штабе ООС.

С начала суток 26 ноября и по состоянию на 7 утра, противник огонь не открывал.

Напомним, что за 24 ноября вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не было.