В рейтинге благосостояния Украина оказалась ниже Монголии и Ботсваны

Позиции Украины с прошлого года укрепились на три пункта.

Украина заняла 96 место из 167 стран в мировом рейтинге благосостояния, который ежегодно составляет аналитический центр Legatum Institute.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Авторы анализируют каждую страну по ряду показателей, позволяющих оценить состояние различных сфер жизни: безопасности, охраны здоровья, свободы, инвестиционного климата, среды и тому подобное.

Как свидетельствует отчет Legatum Institute, сильные стороны Украины - образование, по которому Украина находится на 37 месте в мире, и условия жизни (69 место).

Our 2019 Prosperity Index is published today revealing that global prosperity continues to rise - with #Denmark ranking first in the world for prosperity.



Find out more about how prosperity is being realised around the world: https://t.co/CTHKfQVuhI #ProsperityIndex pic.twitter.com/A5QKyrPGNF — Legatum Prosperity Index (@ProsperityIndex) November 25, 2019

Самыми слабыми сторонами, по мнению составителей рейтинга, является социальный капитал (129) и безопасность (145 место).

Соседями Украины в общем рейтинге являются Куба (97) и Тунис (95).

С прошлого года Украина поднялась на три позиции (с 99 места на 96), но все еще находится на 10 ступенек ниже, чем 10 лет назад.

В первую десятку мирового рейтинга благосостояния вошли

Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Исландия.

Великобритания занимает 11 строчку, Соединенные Штаты - 18, Франция - 23, Испания - 25, Польша - 36, Грузия - 53.

Выше Украине в рейтинге оказались, в частности, Казахстан (68), Беларусь (73), Россия (74), а также Ботсвана (76) и Монголия (87).

В аутсайдерах - Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан, которые занимают последние места.

В 2009 году Украина впервые появилась в списке стран и заняла 61 место из 104, а в 2017 - 112 место из 149.