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Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира

Он обошел прошлогоднего лидера Джеффа Безоса. 

Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
Фото: www.zf.ro

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс занял первое место в ежегодном рейтинге самых богатых людей мира. Первую строчку ему обеспечили его $110 миллиардов. Ранее самым богатым человеком считался глава Amazon.com Джефф Безос. Ныне в рейтинге Bloomberg Billioners Index с состоянием в 109 миллиардов долларов он занимает второе место.

На третьей позиции расположился Бернар Арно - председатель совета директоров французской транснациональной компании LVMH, которая производит различные предметы роскоши под брендами Christian Dior, Louis Vuitton и другими. Состояние Арно оценили в 103 млрд долларов.

На четвертой строчке с 86,6 млрд долларов расположился известный инвестор Уоррен Баффет, на пятом месте - основатель Facebook Марк Цукерберг, у которого, согласно с рейтингом, $74,5 млрд.

Победу Билла Гейтса обеспечил рост акций Microsoft - они подорожали сразу на 48%, пишет "Интерфакс-Украина". Потерю лидерской позиций Безоса объяснили его разводом, процесс которого завершился летом 2019. Его состояние уменьшилось на 16,2 млрд долларов, в то время как его бывшая супруга разбогатела и заняла 24 место в рейтинге Bloomberg Billioners с состоянием в 35 млрд долларов. 

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