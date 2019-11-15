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Путин: риски для транзита газа через Украину существуют

При этом Путин высказал свое недовольство относительно исков в суд от "Нафтогаза".

Путин: риски для транзита газа через Украину существуют
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через Украину, в частности, из-за исков "Нафтогаза Украины". Об этом он сказал российским журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - сказал Путин.

Он также высказался против как физического, так и виртуального реверса газа в проходящем через Украину газовом потоке с востока на запад: "Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается. Заходит (труба со стороны Украины в Европу - ИФ), потом лупинг такой, обходную трубу там сделали - и назад его качают".

"Или прямо качают. Технологически как выстроена труба, это же советская труба? Она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию", - описал Путин другую схему получения газа Украиной.

Президент РФ снова припомнил, что если газ будут поставлять в Украина напрямую, РФ готова снизить цену до 20 и даже до 25%. Чтобы обсудить этот вопрос, в свое время на встречу в главой правительства РФ приезжали Медведчук и Бойко.

"И Медведев их спросил: ну вам то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете? Но ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал более дешевый газ. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция - в интересах граждан Украины", - заявил российский президент.

При этом он высказал свое недовольство относительно исков в суд от "Нафтогаза".

"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы (причем при сопровождении Еврокомиссии) достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам - она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство - мы готовы. И в Еврокомиссии об этом сказали. Я сказал это своим коллегам во Франции и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран (там связано с разделом добывающих и транзитирующих компаний) - смогут они это сделать в оставшийся период времени? Они взяли на себя обязательство перед Европой (не перед нами) - пусть делают. Мы готовы и к этому", - сказал Путин.

"Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - резюмировал он.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

В "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

31 октября Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины и призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа. При этом претензии Киева к "Газпрому" на $7 млрд он назвал "абсурдными".

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в ответ на эти заявления заявил, что "ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ". При этом Украине предлагают отказаться от претензий на $22 млрд, хотя со стороны России нет аналогичных встречных шагов.

Он также отверг слова россиян о возможной 25%-ной скидке на газ для Украины. Коболев напомнил, что по действующему контракту "Нафтогаз" и сейчас имеет право покупать российский газ по цене немецкого хаба, но "Газпром" отказывается выполнять это положение.

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