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"Слуга народа" заподозрила Скороход в лоббизме интересов "Газпрома"

"Она своими правками фактически помогала Газпрому".

"Слуга народа" заподозрила Скороход в лоббизме интересов "Газпрома"
Фото: facebook.com/sluganarodu.skorokhod.93

Фракция "Слуги народа" заподозрила своего депутата Анну Скороход в лоббизме интересов "Газпрома".

Об этом на брифинге в кулуарах парламента рассказали лидер фракции Давид Арахамия и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По их словам, те самые отклоненные правки к законопроекту №2239-1 об анбандлинге газотранспортной системы, из-за которых Скороход плакала в зале парламента, были на руку России.

"Нафтогаз сейчас в сложной дискуссии с Газпромом, и если мы не будем отвечать европейским правилам, Газпром использует эту формальную зацепку, чтобы не продолжать транзит газа через Украину. И когда она своими правками фактически помогала Газпрому в этой истории, это уже начало вызывать некоторые вопросы", - сказал Герус.

"Человек на заседании фракции поднимает руку, говорит: мы поддерживаем, а потом приходит на комитет и пытается внести стопятсот правок, которые на 97% совпадают с другими оппозиционными силами, которые тоже, возможно работают, в интересах Газпрома", - добавил в свою очередь Арахамия.

Напомним, что на пленарном заседании Верховной Рады 14 ноября депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

Давид Арахамия в ответ заявил, что Скороход никто не преследует и пообещал вынести вопрос об ее исключении из фракции.

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