Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Миссия МВФ приступила к работе в Киеве

Ее возглавил Рон ван Роден. 

Миссия МВФ приступила к работе в Киеве
Фото: Inform-ua.info

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом 14 ноября прибыла в Киев и уже приступила к работе, пишет УНИАН со ссылкой на данные постоянного представительства МВФ в Киеве. 

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда. 

МВФ продолжит обсуждение с украинскими властям трехлетней программы поддержки EFF, в рамках которой планировалось выделить 5-6 млрд долларов.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что хотя представители фонда покинули Украину без новой программы, переговоры находятся в активной фазе.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе stand by. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также