Миссия МВФ приступила к работе в Киеве

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом 14 ноября прибыла в Киев и уже приступила к работе, пишет УНИАН со ссылкой на данные постоянного представительства МВФ в Киеве.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.

МВФ продолжит обсуждение с украинскими властям трехлетней программы поддержки EFF, в рамках которой планировалось выделить 5-6 млрд долларов.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что хотя представители фонда покинули Украину без новой программы, переговоры находятся в активной фазе.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе stand by.