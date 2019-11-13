"Это как на деревню к деду пришли".

Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк отказался признать себя подозреваемым.

"Я считаю, что никакого подозрения нет. Это как на деревню к деду пришли", - сказал он "Интерфаксу-Украина", комментируя заявление антикоррупционных органов о заочном предъявлении подозрения Бахматюку.

По мнению бизнесмена, сообщение о подозрении является реакцией на его письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением решить вопрос с долгами его банков, поэтапно погасив 8 млрд гривен.

"В этом не заинтересованы ни НАБУ, ни Генпрокуратура. Они никогда своими руками ничего не построили. Им надо залить грязью, назначить виновного, вывести на площадь, собрать толпу: смотрите – вешаем! Но спустя полгода все посмотрят и спросят: зачем мы это сделали?", – считает Бахматюк.

Бизнесмен добавил, что у него прямой конфликт интересов с главой НАБУ Артемом Сытником, а с ключевым фигурантом дела Александром Писаруком (бывший замглавы НБУ) никакого сговора не имел.

"Какой может быть сговор Бахматюка с Писаруком, если Писарук вывел два моих банка с рынка", - удивился Бахматюк.

Напомним, что в октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.