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И.о. директора "Укрспирта" настаивает на декриминализации рынка спирта

"Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль".

И.о. директора "Укрспирта" настаивает на декриминализации рынка спирта
Одно из предприятий "Укрспирта"
Фото: 112.ua

Предприятия концерна и ГП Укрспирт" требуют инвестиций для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, декриминализации и увеличения объемов производства. Об этом заявил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль, тормозит развитие, препятствует привлечению новых технологий, а также способствует масштабной коррупции и активной деятельности криминалитета", - сообщается на сайте ГП "Укрспирт" со ссылкой на и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Государственное предприятие "Укрспирт" призывает правоохранительные органы консолидировать усилия в борьбе с контрафактной спиртовой продукцией и коррупцией в отрасли в целом. Новое руководство ГП "Укрспирт" готово активно содействовать в оперативных мероприятиях и разработке законодательных инициатив, сообщается на сайте ГП "Укрспирт".

"Демонополизация спиртовой отрасли, озвученная Министром экономического развития Тимофеем Миловановым - это единственная действенная и перспективная стратегия для отрасли. "Укрспирту" необходимы стратегические инвесторы, которые принесут капитал и новые технологии. Это будет возможным только в случае демонополизации государственных предприятий и создания конкурентной среды в отрасли. Какое бы сопротивление не оказывали оппоненты этой стратегии, как бы ни запугивали, рынок все же будет открыт для новых инвестиций", заявил Блескун.

По его словам, сегодня очень легко распознать коррупционера: каждый, кто орет, что "всю отрасль порежут на металлолом, а работников предприятий выкинут на улицу", и является тем коррупционером, который боится потерять свою криминальную прибыль.

"В результате демонополизации, в отрасль придут стратегические инвесторы, которые реконструируют морально устаревшие и отработанные основные средства производства. Будут созданы новые рабочие места, а государственная казна получит налоги от акцизных сборов", - сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт".

 

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