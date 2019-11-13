"Газпром" отменил размещение евробондов из-за исков "Нафтогаза"

Юристы не смогли гарантировать, что деньги не будут арестованы.

Российский "Газпром" отменил размещение евробондов в швейцарских франках, которое собирался провести на этой неделе, пишут российские СМИ. Причина отмены – риск ареста привлеченных средств по искам украинского "Нафтогаза".

Занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны, пишет "Интерфакс".

Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

Как отмечает "Ведомости", программа заимствований "Газпрома" на 2019 год планировалась в размере 298 млрд рублей, но в октябре совет директоров компании утвердил ее увеличение до 398 млрд рублей. Значительную часть этих средств "Газпром" рассчитывал получить на рынке внешнего капитала. Совет директоров решил согласовать получение в 2019 году еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 3 млрд евро или ее эквивалент в иной валюте.

До начала 2019 года эмитентом ценных бумаг "Газпрома" выступала Gaz Capital S.A., зарегистрированная в Люксембурге. В 2019 году ее работа была де-факто заблокирована "Нафтогазом". Также украинская компания добилась ареста счетов GazAsia Capital S.A., которая выпускала еврооблигации "Газпрома" в японских иенах.

Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой компанией для выпуска облигаций стала британская Gaz Finance plc.