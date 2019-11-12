Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной

Согласованный Данией в октябре газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу не пройдет через площадь захоронений химического оружия, - зато под такой экологический риск попал газопровод “Северный Поток 2” (NS2), согласованный Данией позже, в ноябре. Кто первый из этих проектов приступит к проектно-инженерной работе на будущем подводном пересечении двух линий газопроводов, тот и будет способен затормозить продвижение конкурента.

Фото: baltic-pipe.eu

В такой ситуации все зависит от экологов и “зеленых” партий в странах ЕС. Организации зеленого направления утверждают, что бывший СССР во время Второй мировой войны сбросил порядка 8 тыс. тонн боеприпасов к востоку от датского острова Борнхольм, где в том числе было затоплено четыре корабля с химическими боеприпасами. В 2010-е годы в этой части Балтики было зафиксировано 4 случая обнаружения в рыболовецких сетях взрывчатых веществ. Опасные находки прекратились только после того, как на будущую зону прохождения “Северного потока 2” был наложен запрет для траловой рыбной ловли.

Первым сигнал тревоги об экологических рисках проекта NS2 датской прессе подал глава гуманитарного Норвежского исследовательского комитета Дании Jоrgen Siemonsen. Он разъяснил: право подавать апелляцию на одобрение Данией газопровода NS2 очень широко из-за юридических нюансов “Конвенции Эспоо” - Международной конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

“Апелляция открыта для любого, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению. Включая местные и национальные организации, основной целью которых является защита природы и окружающей среды», - заявил Симонсен. Он уточнил: все страны Балтийского моря, которые были вовлечены в процесс консультаций по NS2 в Дании, имеют полное право на апелляцию выданного разрешения: это Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Швеция и Германия.

Фото: baltic-pipe.eu

Согласно международному морскому праву, Дания не имела возможности отказать РФ в строительстве газопровода через датскую морскую зону. Кроме того, на Копенгаген давил и фактор нерасторопности Украины в арестах российского имущества.

В начале 2019 года “Газпрому” удалось частично разблокировать работу арестованной НАК Нафтогаз Украины операционной компании NS2 A.G. Она на короткое время защитила в местных судах свой статус обездвиженного актива вместо статуса изъятого имущества и подала на Данию иск с требованием возмещения убытков стоимостью 5 млрд евро на случай, если строительство газопровода продлится более двух лет и не будет одобрено до конца 2019 года.

В связи с этим экологический риск стал последним пост-судебным козырем Дании, который целесообразно выложить на стол не до, а после выдачи “Газпрому” разрешения на строительство: раз добивался разрешения для работ в опасном районе, значит, теперь строй именно там и получай риски по полной.

Проектные работы конкурентного газопроводу NS2 проекта Baltic Pipe намечены на первый квартал 2020 года. “Газпром” и его кредиторы из Германии и Франции и без того потеряли несколько лет и отодвинули сроки строительства. Теперь, под угрозой апелляции на решение Дании со стороны экологов, РФ и ее сателлиты в Европе могут не успеть выйти на точку пересечения двух трубопроводных линий раньше, чем это сделают конкуренты из Baltic Pipe.

Фото: baltic-pipe.eu

Пока что фортуна в строительстве взаимопересекающихся газопроводов в южной Балтии целиком на стороне Дании, скандинавских стран и Польши. Кредиторы российского газопровода из Германии и Франции раньше боялись только санкционных рисков, исходящих от США. Но эти риски перекрывались для европейских участников политическими дивидендами, которые щедро депонируются в пророссийских политических кругах Европы.

Представители этих кругов все более активно эксплуатируют тезис: “Россию от экспансии КНР придется спасать именно Европе, а не эгоистам из США и Великобритании”. Те корпорации и банки ЕС, который попадут под санкции США за содействие “Газпрому”, по этому тезису, будут героизироваться как борцы за устойчивое развитие и светлое европейское будущее. Так что санкционные риски, в отличии от экологических, - оружие весьма обоюдоострое.

Зато в отличии от трагических санкционных перспектив, вскрытые ныне экологические риски проекта NS2 практически нечем перекрывать или балансировать в Европе, перенасыщенной “зелеными движениями” и партиями. Они в свое время выросли в тесной смычке с компаниями-импортерами газа из бывшего СССР и РФ, которые явно перестарались.

Фото: baltic-pipe.eu

На старте общественного фаворитизма эти силы добились массового закрытия АЭС в Европе. К началу этого века волна закрытий тотально охватила Бельгию, Германию, Австрию и остановилась на Швейцарии (эта страна, по настоятельной рекомендации МЭА, остановила работы консервации своей единственной АЭС только 2018 году). Закрытие АЭС производилось в пользу увеличения числа газовых электростанций и наращивания импорта газа из РФ.

Рост накачивания Москвы валютой от европейских потребителей газа стал необратимым процессом, поскольку он нужен для роста выработки базовых энергомощностей Европы, балансирующих неустойчивые альтернативные источники электроэнергии, число которых в ЕС растет, как грибы.

Как показали недавно прошедшие местные выборы в Германии, зазора для ошибок у партий экологического толка уже не осталось: в Тюрингии, например, впервые “зеленые” партии проиграли силам крайне левого и крайне правого толка. По большинству прогнозов европейской прессы, это только начало подобных тенденций в других странах ЕС.

На фоне этого, даже представить невозможно ситуацию, когда европейские экоактивисты начнут игнорировать прокладку газопроводов в местах захоронения химического оружия. Не тот случай, и не то сейчас время.

Фото: baltic-pipe.eu

Растущие экологические риски проекта NS2 уже принимают вполне конкретные финансовые очертания. Например, еще весной 2019 года российский частный капитал начал дружно покидать ведущих строительных подрядчиков “Северного Потока 2”. Ввязываться в дрязги с экологами частные газовики и нефтяники как-то не любят, выходит себе дороже.

О полном закрытии одной из сделок по выходу из подрядного бизнеса, смене собственников концерна “Стройгазмонтаж”, европейская пресса сообщила в начале ноября, через несколько дней после того, как Дания одобрила строительство газопровода в рискованной морской зоне.

В то же время инициаторы конкурирующего с NS2 проекта Baltic Pipe тратят деньги в совершенно обратном от РФ направлении: не латают дыры старых санкционных и новых экологических рисков, а направляют средства на развитие сырьевого обеспечения будущего газопровода.

Одним из показателей таких вложений прошлым летом была покупка польской государственной PGNIG очередного нефтегазового месторождения в Норвегии, которое, среди прочих, приобреталось под новый газопроводный проект Baltic Pipe.

Фото: baltic-pipe.eu

В целом PGNiG Upstream Norway в 2018-22 годы намерена увеличить свою добычу в 5 раз. О таком приросте добычи на входе в конкурентный российский газопровод финансисты “Северного Потока 2” могут только мечтать. Если успеют в промежутках между калькуляцией выплат по нынешним санкционным и будущим экологическим рискам своего строительства.