Парламент 12 ноября на пленарном заседании проголосовал за инициативу Партии социалистов (ПСРМ) объявить вотум недоверия правительству.

Об этом сообщает NewsMaker.

Таким образом, правительство премьер-министра Майи Санду уходит в отставку.

Санду выступила перед депутатами, рассказав о достижениях нового правительства и обвинила социалистов в том, что они боятся сильного правительства, которое за два месяца выполнило взятые на себя обязательства, разблокировало внешнее финансирование.

Затем депутаты перешли к голосованию. За инициативу социалистов проголосовало 63 парламентария.

Фото: newsmaker.md

Пока депутаты голосовали, у здания парламента собрались сторонники Санду. Они слушали ее выступление, обвиняя социалистов и президента Игоря Додона в том, что он мешает работать "единственной надежде народа".

Фото: newsmaker.md

Напомним, что 8 ноября Партия социалистов инициировала вотум недоверия коалиционному правительству, в состав которого входят ее представители.

В феврале 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Социалисты получили 35 мандатов, демократы - 30, ACUM - 26, партия ШОР - 7. Для формирования большинства в Молдове необходим 51 депутат.

Коалиция проевропейского блока ACUM и пророссийской ПСРМ была создана в начале лета. Они пошли на это, чтобы отстранить от власти Демократическую партию.