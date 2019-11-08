Социалисты инициировали вотум недоверия правительству Молдовы

Партия социалистов Республики Молдова 8 ноября инициировала вотум недоверия коалиционному правительству Молдовы, в состав которого входят ее представители.

Как сообщает NewsMaker, это связано с конфликтом вокруг конкурса на пост генерального прокурора. Парламент решил, что кандидатов должна выбрать спецкомиссия при Минюсте, но министр юстиции в среду аннулировала итоги конкурса из-за сомнений в объективности комиссии.

Премьер Майя Санду предложила лично отобрать как минимум двух кандидатов и передать список высшему совету прокуроров, который уже выберет кандидата на подпись президенту.

Социалисты объявили этот проект неконституционным.

Рассмотрение вотума должно пройти в парламенте в течение трех рабочих дней, то есть до среды, 13 ноября. Правительство отправят в отставку, если за это проголосуют не менее 51 депутата. У социалистов в парламенте 36 мандатов. Чтобы отправить правительство в отставку, им нужна поддержка, по крайней мере, части депутатов Демпартии. Всего у демократов 30 депутатов.

Ранее демократ Андриан Канду заявил, что Демпартия поддержит любое предложение об отставке правительства Майи Санду.

Демократы и социалисты теоретически могли бы создать новое парламентское большинство. Но президент и неформальный лидер социалистов Игорь Додон заявил, что такого не будет, и что коалиция возможна только с блоком ACUM. Додон также сказал, что у представителей правящей коалиции еще есть время договориться, а у правительства - отозвать поправки.

Напомним, коалиция проевропейского блока ACUM и пророссийской ПСРМ была создана в начале лета. Они пошли на это, чтобы отстранить от власти Демократическую партию.

В феврале 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Социалисты получили 35 мандатов, демократы - 30, ACUM - 26, партия ШОР - 7. Для формирования большинства в Молдове необходим 51 депутат.