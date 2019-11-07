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Меркель зявила о несогласии с Макроном относительно НАТО

Президент Франции назвал нынешнее состояние НАТО "смертью мозга".

Меркель зявила о несогласии с Макроном относительно НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время неформального саммита глав государств и правительс
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего нынешнее состояние НАТО "смертью мозга".

"Эти взгляды не соответствуют моим", - подчеркнула глава правительства Германии.

По мнению Меркель, даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать "подобные выпады против всех", передает DW.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, встречавшийся в четверг с Меркель в Берлине в рамках подготовки саммита, посвященного 70-летию создания альянса, отметил, что НАТО является сильным союзом, а любая попытка разделить Европу и Америку, причиняет вред Евросоюзу. Партнерам следует продолжать совместную работу и укрепление НАТО, отметил Столтенберг.

Напомним, ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что не верит в положения ст. 5 Устава НАТО относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников. Он также заявил ,что "мозг НАТО мертв", а Европу он призвал "проснуться".

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал Германию за низкие расходы на финансирование НАТО.

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