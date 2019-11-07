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Украинец получил гражданство Польши за спасение людей в ДТП

Житель Черкасс помог пострадавшим в крупной аварии возле Щецина.

Польша предоставила гражданство украинскому водителю Андрею Сировацкому, который в июне этого года спасал пострадавших в масштабном ДТП на дороге возле Щецина.

Президент Анджей Дуда подписал указ о предоставлении гражданства еще 21 октября, а 6 ноября глава Любушского воеводства Владислав Дайчак вручил украинцу и его семье соответствующие акты.

Фото: lubuskie.uw.gov.pl

Семья Андрея Сировацкого раньше жила в Черкассах. В январе 2016 года муж уехал на заработки в Польшу, потом забрал к себе жену и двоих детей. Они поселились в городе Стшельце-Краеньске на западе страны. Андрей работает водителем в одной из транспортных компаний, а его жена - в салоне красоты.

9 июня Сировацкий ехал по трассе А6 в Норвегию. У Щецина он стал свидетелем масштабной аварии с участием фуры и шести легковых автомобилей. Украинец бросился спасать людей из машин, которые вспыхнули в результате столкновения. Благодаря его решительным действиям удалось спасти двух женщин и двух детей.

В этом ДТП погибли 6 человек, 16 получили различные травмы.

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

"Взял огнетушитель и пошел к автомобилю. Внутри были две женщины и двое детей. Женщины были пристегнуты ремнями безопасности, но все же удалось достать их через окно. К счастью, я не был сам, кто-то еще помогал. Вытащили также водителя фуры. К сожалению, не всех удалось спасти - не хватило времени и возможностей. Не считаю себя героем, просто спасал людей, потому что так надо было", - заявил журналистам Сировацкий.

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