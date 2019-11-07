25-летняя депутат из Новой Зеландии Хлоя Суорбрик использовала популярный мем "Окей, бумер" во время выступления в парламенте, чтобы поставить на место другого депутата.

Как сообщает CNN, Суорбрик выступала с речью в поддержку законопроекта, который устанавливает цель достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году. "В 2050 году мне будет 56 лет. Но сейчас средний возраст этого 52-го парламента составляет 49 лет", - заявила депутат перед тем, как ее прервали.

Суорбрик это не смутило, она бросила оппоненту: "Окей, бумер" и продолжила свое выступление.

Фраза "Окей, бумер" в конце октября - начале ноября стала вирусным мемом среди миллениалов и поколения Z. В соцсети TikTok появились многочисленные видео, где молодые люди отвечают таким образом на замечания старших людей из поколения бэби-бумеров - рожденных с середины 1940-х годов до середины 1960-х. В New York Times охарактеризовали феномен саркастической фразы "ОК, бумер" как "сплоченный ответ сытых по горло детишек" на нравоучительные или снисходительные реплики старших.

Позже Суорбрик в фейсбуке прокомментировала недовольство тех, кто счел ее слова неуважительными.

"Сегодня я узнала, что лаконичная шутка в адрес того, кто смеется над *вашим возрастом*, пока вы говорите о влиянии изменения климата на *ваше поколение*, с буквальным названием их поколения сводит людей с ума. Похоже, миллениалы убили юмор", - написала она.