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Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"

Эту фразу начали использовать как ответ на нравоучения старшего поколения.

Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"

25-летняя депутат из Новой Зеландии Хлоя Суорбрик использовала популярный мем "Окей, бумер" во время выступления в парламенте, чтобы поставить на место другого депутата.

Как сообщает CNN, Суорбрик выступала с речью в поддержку законопроекта, который устанавливает цель достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году. "В 2050 году мне будет 56 лет. Но сейчас средний возраст этого 52-го парламента составляет 49 лет", - заявила депутат перед тем, как ее прервали.

Суорбрик это не смутило, она бросила оппоненту: "Окей, бумер" и продолжила свое выступление.

Фраза "Окей, бумер" в конце октября - начале ноября стала вирусным мемом среди миллениалов и поколения Z. В соцсети TikTok появились многочисленные видео, где молодые люди отвечают таким образом на замечания старших людей из поколения бэби-бумеров - рожденных с середины 1940-х годов до середины 1960-х. В New York Times охарактеризовали феномен саркастической фразы "ОК, бумер" как "сплоченный ответ сытых по горло детишек" на нравоучительные или снисходительные реплики старших.

Позже Суорбрик в фейсбуке прокомментировала недовольство тех, кто счел ее слова неуважительными.

"Сегодня я узнала, что лаконичная шутка в адрес того, кто смеется над *вашим возрастом*, пока вы говорите о влиянии изменения климата на *ваше поколение*, с буквальным названием их поколения сводит людей с ума. Похоже, миллениалы убили юмор", - написала она.

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