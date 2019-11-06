Корпорация Xerox планирует купить производителя компьютеров и принтеров HP

Объединение может помочь компаниям сократить расходы более чем на $2 млрд.

Производитель принтеров и копиров Xerox планирует сделать предложение о покупке компании Hewlett-Packard (HP), которая делает компьютеры и принтеры.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Капитализация HP на Нью-Йоркской бирже составляет $27 млрд - это более чем в три раза больше капитализации Xerox, которая стоит на бирже $8 млрд. Годовая выручка Xerox - около $10 млрд, у HP - более $58 млрд.

По словам источников, Xerox может предложить HP цену выше рыночной и оплатить сделку деньгами и акциями. Совет директоров Xerox обсуждал возможность слияния на заседании 5 ноября. Однако, гарантий, что предложение будет сделано и сделка состоится, нет.

Xerox сейчас ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm. Кроме этого, компания получила неформальное обещание финансирования от крупного банка.

По оценке издания, объединение может помочь компаниям сократить расходы более чем на $2 млрд.

Напомним, в 2020 году в баварском Аугсбурге закроют завод Fujitsu, который является последним производителем компьютеров в Европе