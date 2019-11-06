На слушания в Конгрессе вызвали руководителя администрации Трампа

Комитеты Палаты представителей, ведущие расследование по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа, попросили и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвани явиться для дачи показаний 8 ноября.

Об этом стало известно 5 ноября, передает Голос Америки.

"На основании информации, собранной в рамках расследования по импичменту, и общедоступных данных, мы считаем, что вы обладаете значительным количеством сведений из первых рук и информации, релевантной для расследования по импичменту", – заявили лидеры комитетов по разведке, международным отношениям и надзору в письме, направленному Малвани.

Расследование подтвердило, что Малвани мог быть непосредственно вовлечен в усилия, организованные президентом Трампом, его личным адвокатом Руди Джулиани и другими людьми, "чтобы отложить ожидаемую (для президента Украины - ред.) встречу в Белом доме, а также почти $ 400 млн (оборонной - ред.) помощи", передает Укринформ.

По мнению следствия, это было сделано с целью давления на президента Зеленского, чтобы в Украине было инициировано расследование против Джо Байдена. Если бы это было реализовано, то принесло бы пользу личным политическим интересам президента Трампа и поставило бы под угрозу национальную безопасность США, подчеркнули члены Конгресса США.

Мик Малвани известен своими противоречивыми заявлениями относительно политики давления со стороны администрации Трампа на Украину. В частности, в прошлом месяце чиновник дал пресс-конференцию в Белом доме, во время которой сделал потрясающее признание. Он, фактически, подтвердил, что президент Трамп заморозил почти $ 400 млн оборонной помощи Украине, чтобы надавить на Киев для проведения расследования против демократов.

Журналисты переспросили Малвани несколько раз, действительно ли он говорит о давлении на Украину, на что получили утвердительный ответ. Брифинг транслировался в прямом эфире. Правда, через несколько часов руководитель администрации Трампа заявил, что его заявление было освещено неверно, обвинив в этом СМИ.