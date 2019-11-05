Конгресс США опубликовал новые показания свидетелей по импичменту Трампа

Комитеты Конгресса США продолжили предавать гласности расшифровки показаний, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.
5 ноября были выложены показания двух из так называемых "трех амиго", которым Дональд Трамп поручил взаимодействие с Украиной: бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда, сообщает русская служба "Голоса Америки".
Показания Сондленда:
Показания Волкера:
Расшифровки показаний начали обнародовать накануне. Первыми стали показания бывшего посла в Украине Мари Йованович и бывшего советника госсекретаря Майка Помпео Майкла Маккинли.