Конгресс США опубликовал новые показания свидетелей по импичменту Трампа

На очереди показания Курта Волкера и Гордона Сондленда.

Комитеты Конгресса США продолжили предавать гласности расшифровки показаний, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.

5 ноября были выложены показания двух из так называемых "трех амиго", которым Дональд Трамп поручил взаимодействие с Украиной: бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда, сообщает русская служба "Голоса Америки".

Показания Сондленда:

Показания Волкера:

Расшифровки показаний начали обнародовать накануне. Первыми стали показания бывшего посла в Украине Мари Йованович и бывшего советника госсекретаря Майка Помпео Майкла Маккинли.