Правительство Джонсона блокировало доклад о возможном вмешательстве России в референдум по Брекситу

Комитет по разведке и безопасности британского парламента не успеет до выборов опубликовать свой доклад о возможном вмешательстве России в референдум по выходу Британии из Евросоюза и в выборы 2017 года.

Публикацию задержало правительство во главе с Борисом Джонсоном, передает ВВС.

Когда документ увидит свет, пока не ясно, но точно после досрочных выборов, которые пройдут в стране 12 декабря, сообщает Блумберг. Последний день работы Палаты общин в ее нынешнем составе до выборов - во вторник 5 ноября.

Парламентский комитет по разведке и безопасности больше года работал над докладом, коротко озаглавленным "Россия". Члены комитета не раскрывали, на чем именно фокусируется этот документ, однако Би-би-си удалось выяснить, что эксперты пытались найти подтверждения того, что Москва могла как-то повлиять на ход референдума о брексите.

17 октября готовый доклад лег на стол премьер-министра Бориса Джонсона. В соответствии с законом о юстиции и безопасности, премьер должен оценить, нет ли в нем какой-либо информации, которая, в случае обнародования, помешает работе органов безопасности и разведки.

Обычно, говорят эксперты, премьер успевает за 10 рабочих дней. Правда, в окружении Бориса Джонсона считают иначе.

"Подобные доклады, содержащие чувствительную информацию, должны пройти через ряд административных этапов. Обычно это занимает несколько недель", - заявил Би-би-си представитель Даунинг-стрит.

Несмотря на это, глава парламентского комитета Доминик Грив рассчитывал обнародовать доклад 28 октября. Но этого не произошло. Тогда публикацию доклада неформально перенесли на 4 ноября, надеясь, что этого времени будет достаточно.

"Тянуть дальше невозможно: неопубликованный до вторника документ будет ждать своего часа аж до середины декабря, поскольку парламент будет распущен для проведения внеочередных выборов. А члены комитета утверждают: в докладе есть информация, которая будет небезынтересна избирателям", - говорится в сообщении.

До сих пор нет ответа на вопрос, какие доказательства представлены в этом докладе. Однако Россия последовательно отвергает все заявления британских политиков, называя обвинения во вмешательстве в выборы безосновательными.